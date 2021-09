Le nuove regole sul trasporto gratuito degli studenti. "Molte famiglie di Erice penalizzate"

07/09/2021 22:30:00

Non è più gratuito per tutti il trasporto degli studenti da Erice a Trapani. Ed è un problema che riguarda molte famiglie i cui figli devono spostarsi a Trapani e che sforando gli appena 10 mila euro di Isee non hanno diritto alle agevolazioni economiche. Questa è, ad esempio, la lettera di un genitore arrivata alla nostra redazione.

Come ogni anno mi sono imbattuto nella richiesta per l'abbonamento gratuito scolastico per mia figlia che, residente nel territorio di Erice, deve frequentare un Istituto che si trova a Trapani. La legge di riferimento dell'argomento è la L.R. n.10 del 20/06/2019.

Però ecco l'amara sorpresa: nel modello (reperibile sul sito del Comune nell'area dedicata "modulistica") di richiesta per il trasporto scolastico ci sono delle novità e cioè: ISEE e "situazione di svantaggio socio-economico dell'alunno”.



Negli anni precedenti si aiutavano tutti gli studenti, nello spirito della legge di favorire l'istruzione a tutti (anche con particolari aiuti ai più indigenti) ed indirettamente anche le relative famiglie.

Adesso, invece, chi ha un posto di lavoro fisso deve pagare mentre chi è "poverello" ( non ho ancora ben capito chi lo è per scelta di vita o per necessità reale) verrà aiutato.

Domanda:

1) la Regione, (quale Ente erogatore delle risorse) ha finito i fondi per queste inezie?

2) la scelta della documentazione da inviare a corredo dell'istanza è una scelta dell'Amministrazione Locale?

3) forse hanno sbagliato a fare o capire qualcosa qualcuno?

4) l'art 3 della legge è stato rispettato ad Erice?

Il problema, credo che interessi molte persone che, come me, hanno i propri figli che studiano e si deveono spostare da Erice e Trapani.