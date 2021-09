A San Vito Lo Capo per il Colomba Swing Festival il "Lino Patruno Jazz Show"

08/09/2021 17:28:00

Da domani prende il via la parte finale del Colomba Bianca Swing Festival. Domani sera, alle 21:30 in piazza Santuario a San Vito Lo Capo, sul palco ci sarà il decano del jazz Lino Patruno con la sua band, della quale fa parte anche Mauro Carpi, direttore artistico del festival. LINO PATRUNO JAZZ SHOW con Giorgio Cuscito – Piano, Mauro Carpi – Violino, Antonella Parnasso – Voce, Fabio Crescente – Contrabbasso, Giuseppe Santoro - Batteria/Washboard , Max D’Avola - Clarinetto/Sax.

Il Colomba Bianca Swing Festival è il festival dedicato al fascino dello Swing, branca tipica del Jazz, e al suo stile ritmico saltellante. Lo Swing e i vini di Colomba Bianca sono protagonisti di ben 12 concerti nell’estate di San Vito Lo Capo e si svolgeranno nel suggestivo giardino interno di Palazzo La Porta, sede del Comune, e a Piazza Santuario, nel centro storico di San Vito Lo Capo.

Qui le altre serate del Colomba Swing Festrival:

10 SETTEMBRE ORE 21.30 Piazza Santuario- THE REDCATS UNIQUE DIXIE SWING ORCHESTRA Red Pellini - Sax tenore, Giorgio Cuscito- Sax contralto, Nicola Tariello- tromba, Davide Richici-tromba e voce, Massimo Pirone- Trombone, Alessio “Woods Micheli- Sax contralto, Stefano Rossi- Sax baritono, Alessio Magliari – Pianoforte, Guido Giacomini - Contrabbasso e voce, Carlo Battisti – Batteria

11 SETTEMBRE Ore 21-30 Piazza Santuario FOUR ON SIX BAND MANOUCHE SWING AT IT’S BEST con Fausto Savatteri - Gypsy Guitar, Alessandro Centolanza - Gypsy Guitar, Matteo Prina - Double bass, Martino Pellegrini – Violin, Arturo Garra – Clarinet. Special Guest: Deborah Falanga – Vocals.

12 SETTEMBRE Ore 21.30 Piazza Santuario JUMPIN’UP con Tony Marino – Voice, Giuseppe Montalbano – Guitar, Andrea Di Fiore – Doublebass, Giuseppe Vasapolli – Piano, Carmelo Sacco - Tenor sax, Nicola Genualdi – Trumpet, Michele Mazzola - Baritone Sax, Peppe Falzone - Drums 1.

L’ingresso è libero però bisogna prenotare. Per i concerti del Colomba Bianca Swing Festival si può chiamare l’ufficio turistico 0923 974300, dalle 10:30 alle 12:30 oppure dalle 20:30 alle 22:30.la prenotazione può essere anche effettuata con una e-mail all’indirizzo:ufficioturistico@comune.sanvitolocapo.tp.it