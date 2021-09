Eventi estivi in giro per la provincia, anche a Paceco il premio "91027"

09/09/2021 02:00:00

Anche a Paceco arriva il Premio delle “Eccellenze” che da anni viene replicato nel territorio della provincia di Trapani. La formula è sempre quella dell'associazione culturale "Ciuri" che premia coloro che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, culturale, imprenditoriale e associativa, valorizzano il nome di una città.

Dopo Marsala e Favignana l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, ha prodotto il ‘Premio 91027’ inserito nel cartellone degli eventi estivi curati dalla Pro Loco, che ha ricevuto dal Comune la somma di 13.170 euro per l'organizzazione degli eventi. Il "Premio 91027" si svolgerà domenica 12 settembre alle ore 21.30 in piazza Vittorio Emanuele.

Nel corso della serata, condotta da Jana Cardinale e Ninny Bornice, protagonisti sul palco saranno donne e uomini del territorio che si sono distinti in ambito sociale, imprenditoriale, culturale e sportivo, e non mancheranno racconti legati alla città e proiezioni di video; in modo particolare Filippo Peralta ha voluto creare un momento legato alla storia della Pallacanestro Paceco, che negli anni ‘80 e ‘90 ha lasciato un segnale forte nel territorio, grazie allo spirito sportivo e al senso di aggregazione vissuto da molti giovani del tempo. Per l’occasione il giornalista Fabio Tartamella, che assieme al collega Andrea Castellano ha scritto il libro dal titolo “Una città tra due canestri”, condurrà un talk dal titolo “80 voglia di Pallacanestro”, che vedrà sul palco vecchie glorie della Pallacanestro Paceco, chiamate a raccontare aneddoti e storie di quegli anni gloriosi. “E’ un onore e un’emozione per me tornare nella mia città per la prima edizione di questo Premio – dice Filippo Peralta - . Ringrazio l’Amministrazione Comuale e la Pro Loco per la sinergia con cui si è dato vita all’iniziativa”.

“Rosso Aglio e Bianco Sale” - Ritorna la Rassegna “Rosso Aglio e Bianco Sale”. Dopo una sosta forzata, l’11 e il 12 settembre 2021, riprende uno degli eventi più suggestivi del territorio, che valorizza la magia della tradizionale raccolta del sale al tramonto e le produzioni gastronomiche locali. Tradizione e natura sono al centro della Manifestazione, che ormai da undici anni celebra l’antico mestiere del salinaio e le produzioni tipiche del sale marino e dell’aglio rosso di Nubia. L’evento si svolge nella splendida area della Riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco, dove il sale viene raccolto ancora oggi con metodi tradizionali e preziose specie vegetali ed animali affollano le vasche delle saline, insieme a tante altre varietà migratorie e nidificanti.

Nonostante il periodo particolare si è voluto dare continuità al progetto seppur con delle necessarie limitazioni come la prenotazione obbligatoria e l’ingresso con il green pass, nel pieno rispetto delle norme antiCovid-19 e nella tutela della salute dei partecipanti.

Sarà possibile visitare alcuni dei luoghi più interessanti per fauna e flora dell'oasi WWF. Da non perdere la suggestiva raccolta del sale, con i canti dei salinai, che si svolgerà ogni giorno con inizio al tramonto e chiusura in notturna. La celebrazione di un mestiere antico secoli, ma tutt'oggi praticato, che rappresenta un elemento inconfondibile della costa occidentale siciliana, da Trapani a Marsala, patrimonio della cultura locale da preservare e valorizzare.

Nella mattina di sabato 11 si terrà il convegno “Saline di Trapani e Paceco: coniugare ecosostenibilità e sviluppo turistico”.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Paceco in collaborazione con l’ente gestore della Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco e l'associazione “Trapani Welcome” – Riserva del mare, la Trattoria del Sale.

Marsala - Presentazione del libro "Il denaro non vale nulla" di Roberto Tumbarello - Venerdì 17 settembre 2021, alle 19.00, al Convento del Carmine verrà presentato “Il denaro non vale nulla”, il nuovo libro di Roberto Tumbarello. La presentazione col patrocinio del Rotary Club Marsala, sarà introdotta dal notaio Daniele Pizzo, presidente del Rotary. Dialogherà con l’autore la Prof. Maria Grazia Sessa.

Organizzazione della signora Giuseppina Pavia della libreria Mondadori.

Con una ricca e piacevole aneddotica il saggio suggerisce di servirci del denaro per godere della vita. Infatti, come in tutti i libri del giornalista marsalese, al centro c’è la vita, preziosa e irripetibile, purtroppo fugace e troppo breve. Ecco perché non serve accumulare denaro, che, se non si spende, non ha alcun valore.