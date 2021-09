Mavària, il nuovo libro di Paolo Chicco

09/09/2021 07:00:00

E' uscito in libreria "Mavària - Storie Filicudi", l'ultimo lavoro di Paolo Chicco.

Ecco la sinossi:

Il filo che intreccia tutti questi luoghi sono le vite degli isolani e degli isolandi. Con isolandi voglio indicare coloro che arrivano sull’isola per prendere parte alla commedia raccontata da Chicco; sono parti per attori che prevedono a volte pochi giorni e pochi atti; a volte sono contratti che legano per una vita intera.



È un filo grosso quello che seguiamo nella lettura dei racconti; grezzo a volte come corde delle barche che arrivano alla spiaggia. Colorato, sempre; di blu, come paesaggi che incorniciano l’isola; di nero, come le cronache di personaggi dubbi che ritornano; di rosso, come i gesti sfrontati e le vergogne dei discorsi di cortile.

Un filo che porta e mescola tutti i colori perché mai una storia dell’isola può ridursi a una sola sfumatura, a una sola linea di racconto. È sempre un intreccio di trame e strutture che si inseguono di finestra in finestra, di voce in voce, di sussurro in sguardo, in cui è il complesso coro dei richiami a quello che accadde un tempo, a quello che è successo ieri, a quello che avverrà domani a tratteggiare il ritratto completo di Filicudi.

Un dipinto che Chicco ci pennella parola per parola, accompagnandoci nella realizzazione di una Spoon River eoliana, con personaggi che recitano di volta in volta un piccolo pezzo la propria antologia di vite vissute. Uno spettacolo coinvolgente, la cui quinta è quello scoglio vulcanico che riproduce il Tutto nel suo piccolo sé.