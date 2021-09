Trapani, la torre campanaria rimessa a nuovo

10/09/2021 18:00:00

A Trapani i lavori per la torre campanaria di San Domenico stanno riqualificando la città, la parte alta dove è allocata la campana ha visto mettere la stessa in sicurezza e adesso è funzionante, pronta a rintoccare, i cittadini potranno salire e godere della vista grazie anche ad una illuminazione della scala con dei segnapasso.



Si tratta del punto più alto della città, ci sono dei parapetti di sicurezza, un bene recuperato da troppo tempo in disuso, l’amministrazione mira a riqualificare con un investimento in bellezza e fruizione.

Il complesso monumentale di San Domenico offre la visita dei due chiostri e della torre campanaria, che ha una base ottagonale, con una singolare scala elicoidale in pietra arenaria, scalini che salgono a incastro.

Si continuerà con la riqualificazione di aree di Trapani, a breve un concorso di idee per una nuovo look anche per piazza Vittorio, altre zone della città godranno di nuova illuminazione.

“Sono molto soddisfatto-dice l’assessore Dario Safina- del lavoro che stiamo facendo su Trapani, la torre campanaria è una scommessa che abbiamo vinto, una meraviglia di cui potrà godere, in sicurezza, il visitatore. La vista è mozzafiato, la campana poi è tornata funzionante e i suoi rintocchi allieteranno la città. Andremo avanti- conclude Safina- con altri interventi di riqualificazione per la città, grazie ai finanziamenti a cui stiamo attingendo”.

I lavori presero l’avvio nel mese di aprile, l’importo contrattuale era di 34 mila euro.