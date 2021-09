Mezz'ora di pioggia e a Trapani le strade diventano fiumi. Le foto

10/09/2021 22:08:00

È bastata mezz'ora di pioggia battente per mettere in ginocchio Trapani. Allagamenti e disagi per gli automobilisti.

Insomma, cambiano le Amministrazioni ma quando arrivano le prime piogge è sempre la stessa storia.

Disagi in particolare in corso Piersanti Mattarella e in via Conte Agostino Pepoli dove l'acqua ha superato il livello dei marciapiedi. E ancora una volta sott'accusa sono finiti i tombini.

Allagamenti anche in via Marconi, via Marsala, via Alcamo e nella zona delle saline. Alcune auto sono rimaste in panne.

E sul web piovono accuse all'Amministrazione colpevole di non aver provveduto a pulire i tombini in tempo utile. Frattanto, per domani mattina è stata indetta una conferenza-stampa a Palazzo D'Ali.