Abbandono di rifiuti, in cinque multati a Trapani

10/09/2021 10:50:00

Procede senza sosta, a Trapani, l'attività di monitoraggio ambientale del territorio attuata dalla polizia Locale assieme agli ispettori ambientali.

Ancora una volta, sono state riscontrate vergognose azioni di inciviltà poste in essere non solo da privati cittadini ma anche da attività commerciali.

Nonostante le telecamere ed un servizio di raccolta differenziata porta a porta, gli incivili continuano a non avere rispetto del territorio sporcandolo indiscriminatamente. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, è stato possibile elevare altre 5 sanzioni, tre delle quali ai danni di privati.

L'abbandono e l'errato conferimento dei rifiuti sono solo alcune delle contestazioni sollevate a chi continua a violentare il territorio dando il cattivo esempio. «Come annunciato, la tolleranza è finita: abbiamo raggiunto un livello di organizzazione tale dove grazie al grande impegno degli Ispettori Ambientali, insieme alla Polizia Locale, chi sbaglia viene beccato e multato senza esitazione - dichiara il sindaco Tranchida -. Non arretreremo di un millimetro e renderemo note alla stampa tutte le violazioni che incivili cittadini mettono in atto causando un gravissimo danno economico e d'immagine alla città. Per segnalare criticità, contattare i numeri 3296708111 oppure 3347997217».