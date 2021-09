11/09/2021 15:15:00

Il magazine enoico Falstaff, rivista austriaca, di grande rilevanza ed influenza in tutto il mercato tedesco ed internazionale ha premiato i vini della cantina Caruso e Minini di Marsala.

La rivista, che ogni anno pubblica le valutazione dei migliori vini su una scala da 100 punti, ha valutato quattro produzioni della Caruso e Minini.

Queste le valutazioni della rivista: 90/100 per il Frappato Nerello Mascalese, 91/100 per il Perricone (vino biologico), 91/100 per Cataratto (vino biologico) e infine 92/100 per il Cutaia - Nero d'Avola Sicilia Doc Riserva.