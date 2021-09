Esordio vincente  per la Primavera Marsala all'esordio in serie C1 di Calcio a 5

12/09/2021 20:08:00

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo una stagione, quella scorsa, interrotta troppo in fretta e bruscamente, è iniziato il nuovo campionato per la ASD PRIMAVERA MARSALA. Una nuova stagione con una grande novità: la neo promozione in C1.

Sabato 11 settembre alle 17:00 presso il Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo è andata in scena la prima giornata del campionato di calcio a 5, serie C1, girone A.

La squadra di mister Figuccio, alla terza stagione alla guida della società lilibetana, è stata ospitata dal FUTSAL MAZARA. Entrambe le compagini erano all'esordio nella nuova serie e dunque partivano da una condizione di equilibrio, almeno sulla carta, ma che al termine dei 60 minuti ha visto la netta vittoria degli ospiti sui padroni di casa per tre reti a zero.

Partita equilibrata fino a quando il n. 7 Rudy Corrao non sblocca il risultato regalando il vantaggio ai marsalesi, risultato che riescono a difendere fino al fischio dei primi trenta minuti. La ripresa non vede grandi sconvolgimenti sull'andamento della partita se non per le reti del n. 9 Giuseppe Lo Presti e del n. 4 Alessandro Figuccio, nel doppio ruolo di mister e giocatore in campo.

Il triplo fischio della signora Giorgia Mongiovì della sezione di Palermo decreta la vittoria della PRIMAVERA MARSALA sui ragazzi di mister Enzo Bruno, che guadagnano i primi tre preziosi punti, ponendosi al vertice della classifica insieme al Real Termini, Palermo Futsal, Palermo Calcio, San Vito Lo Capo e Villaurea. L'altra squadra marsalese.

La Primavera Marsala sembra aver interpretato meglio la partita e i giocatori non hanno peccato di inesperienza, mostrando un’ottima difesa e un buon attacco, sebbene talvolta sono stati inconcludenti sotto porta (tante le occasioni perse) e per l'ottima prestazione dell'estremo difensore del Mazara, Sugamiele che in più occasioni ha salvato la porta dalle incursioni avversarie.

Grande soddisfazione per la dirigenza della PRIMAVERA MARSALA, per mister Figuccio e per i giocatori per questo avvio di campionato più che soddisfacente ma che tiene i ragazzi con i piedi per terra sapendo bene che non sarà un campionato semplice per una neo promossa.

Prossimo appuntamento casalingo contro il San Vito Lo Capo, sabato 18 settembre ore 17:00 presso i campi della Winner Club.

(Comunicato stampa)