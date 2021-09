Il Marsala Futsal sconfitto 0 a 6 alla prima di campionato dal Real Termini

12/09/2021 19:44:00

All’esordio nel campionato di serie C1 di calcio a cinque, targato 2021/2022, a Marsala finsce ben 6 a 0 in favore della formazione imerese che senza colpo ferile, grazie alle doppiette di Moncada e Giordano e le marcature di Dell'Aria e l'eurogoal in acrobazia di capitan Lembo, conquista i primi tre punti in campionato.



Troppo ampio il divario tecnico tra le due formazioni, potenziata in estate la compagine giallorossa con gli innesti di Giannò, Isgrò, Moncada e Marchese, mentre orfana di diverse pedine fondamentali il Marsala Futsal che imbottito di giovani è stato letteralmente travolto dagli avversari.



Il Marsala Futsal si è trovato di fronte una delle squadre meglio attrezzate del girone e che aspira a un campionato di vertice. Gli azzurri, oltre ai problemi d'organico, hanno pagato dazio dal punto di vista morale per il micidiale uno/due di Moncada al primo e al quinto minuto. Subito sotto di due reti, i padroni di casa hanno stentato pure ad uscire dalla propria metà campo, incassando già al decimo, la terza marcatura con una staffilata di Dell'Aria. Il tre a zero con il quale si è chiuso il primo tempo poteva anche essere più cospicuo, infatti per due volte gli attaccanti ospiti hanno colpito i pali della porta di Pellegrino con Moncada e Leto. Il Marsala solo allo scadere di primo tempo è riuscito a rendersi pericoloso con una doppia conclusione di Pizzo prima e di Foderà dopo. Nella ripresa il Marsala cerca di scrollarsi di dosso il torpore dello zero a tre ma la verve grintosa crolla quando Giordano tra il 40esimo e il 42esimo mette a segno la sua doppietta, in fine, il sesto goal capolavoro di Lembo in rovesciata dalla distanza, mette la parola fine ad una giornata da dimenticare per il Marsala Futsal.



Tra gli aspetti negativi l'infortunio di Farina che alla fine del primo tempo ha rimediato uno strappo nella parte inquinale sinistra. Sabato prossimo in trasferta, in occasione della seconda giornata di campionato, gli azzurri dovranno vedersela contro il Palermo C5.





Il tabellino della gara



Marsala Futsal: Pellegrino Giulio, Costigliola, Farina, Foderà, Pizzo, Emiliano, Trotta, Morabito, Perrella, Patti. Allenatore Marco Anteri;



Real Termini: Siragusa, Leto, Dell'Aria, Moncada, Giannò, D'Alba, Lembo, Isgrò, Giordano, Cortese, Di Maio, Marchese. Allenatore Vincenzo Marsala;



Arbitri: Salvatore Modica e Gaspare Giarratano, entrambi della sezione di Agrigento.



Marcatori: 1' e 5' Moncada, 10' Dell'Aria, 40' e 42' Giordano, 60'+1 Lembo;



Ammoniti: 32' Giordano (R), 34' Perrella (M), 38' Costigliola (M);



Note: gara a porte chiuse

Giovanni Ingoglia