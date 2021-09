Calcio Marsala: Mr. Abbenante rinuncia 

12/09/2021 12:09:00

Novità sostanziali sul fronte Calcio a Marsala. Mr. Riccardo Abbenante ha lasciato la guida della squadra a seguito di “motivi personali". Ci arriva anche notizia che qualche giocatore abbia rinunciato a partecipare alla prima del campionato Eccellenza in trasferta a Canicattì prevista per questa domenica pomeriggio.

Alcune indiscrezioni vociferano del trasferimento della squadra nella vicina Paceco a causa delle pressioni esterne divenute insostenibili, soprattutto di alcune frange di tifosi, che non consentono più di avere la necessaria serenità occorrente nello sport in generale, figuriamoci nel Calcio.

Il tutto proprio mentre l’Amministrazione Comunale sta terminando i lavori di rifacimento del manto erboso e dopo aver ristrutturato gli spogliatoi come richiesto dagli Ispettori Prefettizi.

Marsala, molto probabilmente rimarrà senza Calcio, probabilmente per cause che possiamo vedere in città come Roma e società come la Lazio dove il Presidente Lotito continua ad essere in rotta di collisione con alcune frange di tifosi. Chissà se il paragone ci porterà in serie A. No, scusate, porterà il Paceco in serie A.