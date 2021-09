Strisce blu a Trapani, avviata petizione on line per la sosta breve gratuita

13/09/2021 16:43:00

Duecento firme nell'arco di 24 ore.

E' partita spedita la petizione per chiedere il ripristono della sosta breve gratuita sulle strisce blu, lanciata da Astrid Di Pasquale sulla piattaforma Change.org. L’appello si rivolge direttamente al sindaco Giacomo Tranchida e alla Giunta comunale.

“A seguito della deliberazione della Giunta Comunale di Trapani n 220/2021,gli abitanti della città di Trapani – dice la promotrice dell'iniziativa - hanno visto, dall'oggi al domani e senza opportuna e universale comunicazione, cambiare sostanzialmente la modalità di fruizione della sosta gratuita di 15 minuti sugli stalli blu, gestiti dalla società Atm. . La mancata comunicazione – prosegue - ha gettato gli abitanti nello sconforto, molti si sono trovati a pagare sanzioni perché non a conoscenza della modifica. Sereni nel lasciare l'auto nell'attesa che, come ormai di consueto, l'ausiliare affigesse il tagliandino per la sosta dei 15 minuti, tornando alla propria vettura si sono ritrovati piuttosto il temuto "foglietto rosa".

“Inoltre, ad oggi”, - si legge nella petizione - gli stessi ausiliari forniscono informazioni caotiche e discordanti. Tale indirizzo appare fortemente vessatorio, e in direzione contraria a quello che dovrebbe essere una Amministrazione comunale per i propri abitanti. Ricordiamo che sul territorio comunale non circolano solo i cittadini del Comune di Trapani, ma anche residenti dei comuni limitrofi, ed altresì numerosi turisti.”