Come scegliere la scarpa giusta per ogni occasione?

Scegliere la scarpa giusta per ogni occasione è un’arte che comporta un’abilità non semplice e che si acquisisce nel tempo: quella di esprimere uno stile personale ed elegante. Non c’è bisogno, comunque, di avere a disposizione una personal stylist o di diventarlo, soprattutto con le tendenze della moda di quest’anno che vogliono modelli classici che si abbinano perfettamente a tutti gli outfit. Del resto cosa è giusto o sbagliato lo dice non tanto la moda quanto la persona. La scelta migliore rimane quella di una calzatura che valorizza la forma del piede e fa stare bene, inserendosi allo stesso modo in maniera armonica nel look. La moda in fin dei conti non fa altro che dare stimoli e proposte con cui giocare, per non stancarsi mai di stare nei propri panni.

Tacco: sì o no?

La risposta giusta è… dipende! In primo luogo è importante sentirsi a proprio agio e camminare bene, tutto il resto viene da sé. Tra alto e basso, del resto, c’è un mondo intermedio e i brand calzaturieri come baldinini lo sanno, come dimostrano le scarpe che sono non solo belle da vedere e facili da abbinare, ma anche di tutte le altezze.

Il tacco, va detto, slancia la figura ma anche la scarpa bassa ha il suo perché. Se avete un’occasione a cui tenete un tacco, anche non vertiginoso, vi farà sentire sicuramente più all’altezza e a vostro agio: vestirsi con stile, è dimostrato, migliora l’autostima. Se invece non volete rinunciare a sentirvi più in libertà, un sandalo aperto basso risulta comunque elegante ma anche molto più pratico e può essere indossato persino per una cena formale.

I colori di quest’anno per eccellenza sono il bianco, il nero e le tonalità più forti come il neon, giallo rosa e arancio, capaci di donare un tocco in più anche a un look più delicato e adatti ai diversi tipi di calzature.

Comode o alla moda?

Inutile dirlo: una cosa non esclude l’altra, anzi, i due fattori vanno di pari passo! La moda propone, dà idee; la persona sceglie in questo mare di proposte. L’estate è periodo di saldi come nessun altro e si possono trovare occasioni davvero interessanti, anche in previsione della stagione successiva. Il consiglio è quello di scegliere marchi di qualità come gino rossi capace di coniugare stile e comfort.

La scarpa è importante che sia traspirante, realizzata con i giusti materiali, in una parola: di design. Il movimento corretto del piede influisce su tutta la postura del corpo, ecco perché è importante sentirsi bene nelle proprie scarpe. I modelli di quest’anno hanno messo al centro questo fattore nelle loro collezioni ecco perché le scarpe moda 2021 sono vere e proprie occasioni.

Se avete dubbi su cosa scegliere puntate su delle ciabattine o dei sabot, calzature che lasciano libero il piede nella parte posteriore e vi fanno sentire a vostro agio sempre. Se pensate che siano troppo casual non preoccupatevi: il mood attuale è molto easy e allo stesso tempo minimal. E avere una base sobria permette di poter giocare con il resto dell’outfit esprimendo al meglio il proprio stile personale.