Marsala, sullo stop agli autobus pomeridiani c'è l'intervento del PD

13/09/2021 20:00:00

L'azzeramento delle corse pomeridiane degli autobus a Marsala, deciso dal sindaco Massimo Grillo, continua a suscitare tante proteste. Dopo quella del mondo sindacale, della Camera del Lavoro e della Filt Cgil (potete leggere qui), preceduta dall'ex sindaco Alberto Di Girolamo, interviene anche la segreteria del Partito Democratico.

"C'è un gap operativo nel trasporto pubblico urbano, sia per i giovani che per le persone anziane - si legge in una nota della segretaria comunale del PD Rosalba Mezzapelle -".

"E' un errore non aver inserito corse pomeridiane in una città come la nostra che ha un territorio vasto densamente abitato. I servizi sono fondamentali per i cittadini e i mezzi pubblici devono essere garantiti soprattutto per chi non può usufruire dei mezzi privati. Si deve evidenziare che quest’amministrazione, purtroppo, non si confronta con i cittadini che vivono il territorio - continua la Mezzapelle - e pertanto, non riesce a scorgere le reali necessità degli abitanti di una città-territorio come Marsala che necessita con estrema urgenza di collegare le contrade al centro-città, coprendo i diversi orari della giornata.

Erano già stati evidenziati dal Partito Democratico le criticità, come già rilevato nel comunicato del mese di luglio, ma oggi - conclude - denunciamo una scelta sbagliata che chiediamo venga rivista al più presto".