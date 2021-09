Marsala, il tour tra i rifiuti delle contrade Tafalia e Giardinello. Il video

14/09/2021 12:58:00

Lascia a dir poco sconcertati l'enorme quantità di rifiuti che si trovano lungo le strade e i terreni delle contrade marsalesi.

E c'è chi tra gli abitanti non ce la fa più e chiede aiuto. Il video che potete vedere qui sotto, ci mostra quella che è la situazione disarmante di due contrade della zona Nord di Marsala, una è San Giuseppe Tafalia e l'altra è contrada Giardinello.

Un tour realizzato da un nostro lettore che va in giro per qualche minuto con la sua moto, e non fa altro che riprendere rifiuti lasciati ai margini della strada o nei terreni adiacenti.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.