Inizia il nuovo anno scolastico al "Mazzini" di Marsala

14/09/2021 16:00:00

Il nuovo anno scolastico ha preso il via all’insegna dell’accoglienza alla scuola media Mazzini di Marsala.

E’ suonata la campanella con le classi prime oggi, 14 settembre, il 15 sarà il turno delle seconde e il 16 delle terze classi. Tutti gli alunni sono stati accolti con un piccolo omaggio: il diario personalizzato distribuito dalla Inalpi. L’istituto, da sempre attento allo star bene degli studenti a scuola, ha accolto i nuovi iscritti con le attività del progetto “Legati ad un filo”, che mira a favorire l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica e stimolare fin da subito il senso di appartenenza ad un gruppo.



Tante le attività in cantiere. Si procederà all’avvio del Progetto Pon “Apprendimento e socialità”, che prevede insieme ai moduli afferenti alle STEAM, come quelli di matematica, scienze, tecnologia e innovazione digitale, arte e creatività, anche quelli relativi all’alfabetizzazione funzionale e multilinguistica.



Attraverso i fondi del D.M. 2 MARZO 2021, N. 48 (EX L. 440/1997), è prevista anche l’attuazione di uno sportello di ascolto e sostegno psicologico utile a favorire il benessere a scuola, di uno sportello di studio assistito per il recupero delle competenze di base e per l’acquisizione di un autonomo metodo di lavoro, e la riqualificazione della biblioteca scolastica intesa sia come spazio sia come attività di promozione della lettura.