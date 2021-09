Trapani, scontro tra due auto: tre feriti

15/09/2021 14:06:00

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi a Trapani, all'incrocio tra piazza Vittorio Emanuele e via Scontrino che per l'ennesima volta si conferma ad alto rischio.

Coinvolte due auto: una Peugeot e un taxi. Tre i feriti. Gli occupanti della Peugeot che sono stati trasportati, in ambulanza, al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Le loro condizioni, tuttavia non desterebbero preoccupazione. La causa dello scontro è da imputare al mancato rispetto di una precedenza. Sono intervenuti gli agenti della Squadra volante che hanno fatto viabilità in attesa dell'arrivo dei vigili urbani deputati ad eseguire i rilevamenti.

Attesa che si è prolungata e anche di molto. I poliziotti, infatti, hanno dovuto aspettare che prendessero servizio i vigili urbani del turno pomeridiano, dal momento che la Municipale deve fare i conti con la carenza di personale e al momento dell'incidente non c'era nessuna pattuglia disponibile. Ergo, per fare viabilità la Volante è stata sottratta al servizio di controllo del territorio e cioè al compito d'istituto.