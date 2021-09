Marsala, la polizia municipale si dota di 4 scudi antisommossa 

15/09/2021 12:00:00

Quattro scudi antisommossa in arrivo a Marsala e a disposizione della polizia municipale. E' sicuramente singolare l'impegno di spesa e l'acquisto che si appresta a fare il Comune di Marsala, ma sono degli oggetti che rientrano tra i dispositivi di protezione previsti per le forze dell'ordine.

Con una determina dirigenziale dello scorso 6 settembre, si evidenzia come attualmente il comando della polizia municipale non abbia in dotazione alcun DPI ( scudo antisommossa, casco, guanti antitaglio, spray al peperoncino, etc ) per la salvaguardia e l'incolumità degli agenti e, siccome per gli interventi particolarmente complessi e pericolosi, che riguardano, ad esempio, i soggetti bisognosi di cure mediche particolari (TSO) sono temporaneamente incapaci di intendere e di volere e spesso sono aggressivi e violenti, per poter fare questo tipo di intervento si rende necessario l'acquisto di questi scudi di protezione.

Gli scudi antisommossa sono 4, trasparenti, rettangolari, in policarbonato da mm 4, resistente agli urti, al fuoco e alla penetrazione dei proiettili, sono forniti dalla ditta Drawingcad Srl di Salerno e avranno un costo di 1654,32 euro iva compresa.