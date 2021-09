15/09/2021 08:30:00

Qualità Risparmio e Convenienza Made in Italy, sbarcano anche a Marsala.

Max Casa inaugura il suo punto vendita giovedì 16 settembre alle ore 09:00 in via Roma n. 164. Lo Store apre le sue porte con la promo TUTTO SOTTO PREZZO con sconti fino all’80%. Max Casa è la catena di Negozi per la Casa e Piccoli Elettrodomestici presente in tutta Italia.

