Marsala, dal 1° ottobre aumenta il costo del pane

16/09/2021 08:09:00

Dal 1° di ottobre aumenterà il costo del pane a Marsala. In questi giorni ci sono state diverse riunioni dei panificatori e la decisione sembra ormai presa.

La conferma arriva da Giuseppe Bonafede, rappresentante storico dei panificatori marsalesi. Secondo Bonafede, l'aumento del costo della farina del 30%, non permette più di mantenere il costo del pane a tre euro al chilogrammo.

Pur comprendendo l'aggravio che ricadrà sulle famiglie, su un prodotto di primaria importanza come il pane, i panificatori si vedono costretti ad aumentare il costo, anche perché sta per arrivare una ulteriore stangata con l'aumento del 40% della corrente elettrica, uno dei costi primari cui devono far fronte tutti gli operatori del settore.