Diceva che il Covid non esiste. In rianimazione maestra no - vax 

17/09/2021 18:40:00

Non indossava la mascherina davanti ai suoi alunni e diceva loro che il Covid non esisteva. Si trova adesso colpita dal Covid in terapia intensiva all’ospedale Sabrina Pattarello, la 45enne maestra veneta sospesa a gennaio dalla scuola elementare Giovanni XXIII di Treviso.

Pattarello, non vaccinata, ha contratto il Covid poco tempo fa e le sue condizioni sono peggiorate velocemente tanto che è stata ricoverata in rianimazione.

Nel dicembre del 2020 l’insegnante era stata al centro di veementi polemiche: assunta a novembre per una supplenza, fin da subito erano iniziati i problemi. Stando a quanto riportato da alcuni alunni ai genitori, la maestra si rifiutava di indossare la mascherina in classe, propugnando ai ragazzini teorie complottiste, negazioniste e no-vax. «Di Covid muoiono i vecchi», diceva in classe.

Le famiglie avevano anche manifestato davanti all’istituto facendo intervenire la polizia locale e il sindaco di Treviso Mario Conte che aveva informato della vicenda il prefetto. Una situazione non semplice da sbloccare: l’insegnante, per difendersi, aveva esibito un certificato che l’esonerava dall’uso della mascherina per questioni respiratorie. La scuola le aveva quindi fornito una visiera che la docente avrebbe indossato non smettendo però — secondo quanto riportato dalle famiglie — di fare proseliti no vax in classe. La scuola aveva avviato un procedimento disciplinare, per poi arrivare a scoprire che la docente non aveva nemmeno il titolo per insegnare, avendo il diploma da ragioniere invece di quello magistrale. E così era stata sospesa. Le sue posizioni sulla pandemia, nei mesi successivi, non sono cambiate tanto che non ha aderito alla campagna vaccinale.