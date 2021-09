L'Agenzia Generali Marsala Undici Maggio e di P.zza Piemonte e Lombardo, unica Agenzia

17/09/2021 11:42:00

L’agenzia Generali Marsala Undici Maggio e l’agenzia Generali di Piazza Piemonte e Lombardo, storicamente gestite dalla famiglia Gulino e da Giuseppe Crisanti a far data dal 16 settembre hanno formato un'unica Agenzia delle GENERALI.

Il sig. Crisanti, infatti, per raggiunti limiti di età lascia il testimone a Davide Paolo Gulino che per mandato conferito dal GRUPPO GENERALI ITALIA spa, grazie agli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni, acquisisce anche il portafogli clienti dell’agenzia GENERALI di Piazza Piemonte e Lombardo.

Oltre alle già consolidate sedi di Petrosino, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi, Gibellina, dal 16 settembre scorso ha annoverato anche la prestigiosa agenzia del porto.

Già dalla prossima settimana, sarà possibile quindi, per tutti i clienti Generali, recarsi indistintamente presso l'Ag. Generale ubicata nella via XI maggio cosi come raggiungere la sede di piazza Piemonte e Lombardo, ricevendo la medesima assistenza e professionalità fino ad oggi dal personale di entrambe le agenzie.