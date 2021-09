Migliorare le competenze digitali: la nuova sfida per la formazione professionale

17/09/2021 09:00:00

La tecnologia ed il rapporto con gli strumenti informatici più diffusi è diventata sempre più presente nel nostro quotidiano tanto da essere ormai indispensabile, dato che lentamente ha permeato tutti gli aspetti della nostra vita inclusa quella lavorativa.

Oggi più che mai, cercare di rimanere al passo coi tempi risulta essere sempre più determinante, specie in quei lavori che richiedono un aggiornamento costante e che prefigurano dunque una maggiore predisposizione per la tecnologia.

Con l’avvento della pandemia e le conseguenti restrizioni, atte a contenere la diffusione del virus, l'intero sistema scolastico, sia italiano che mondiale, è stato completamente rivoluzionato, dovendo con rapidità adattarsi all'utilizzo di una serie di tecnologie e didattiche del tutto nuove e sconosciute per studenti e insegnanti. L'ambito della formazione professionale rappresenta una risorsa ancora più preziosa in questo senso, data la vasta offerta formativa anche in ambito informatico.

Le necessità formative delle imprese del territorio

In Sicilia, così come in molte altre regioni italiane, l'impiego di mezzi tecnologici e informatici per la scuola e per diverse altre attività ha rappresentato un vero e proprio sconvolgimento, data la dimensione repentina di tale cambiamento.

Proprio per questo motivo le imprese del territorio hanno dovuto adattarsi in fretta, adottando soluzioni che hanno permesso di continuare a lavorare costantemente, anche in piena situazione di emergenza.

Tuttavia, nonostante la grande attività svolta dalla maggior parte dei lavoratori, sono emerse una serie di necessità formative che hanno permesso di comprendere quali fossero i punti deboli delle imprese territoriali e le soluzioni a disposizione per colmare le lacune. Formare figure costantemente aggiornate e al passo con le nuove tecnologie però, non è sempre facile. Bisogna tenere sempre in considerazione l'obiettivo della impresa e quale sia l'obiettivo finale che si vuole perseguire.

Tra le necessità formative emerse spiccano infatti, per esempio, il miglioramento delle innovazioni e delle prestazioni, un apprendimento e una condivisione più favorevole, riduzione di conflitti e costruzione di un clima collaborativo privo di incomprensioni interne.

Oggi, al di là degli aggiornamenti sulle discipline tecnologiche, per diventare docente è necessario essere in possesso di un titolo di studio di accesso all'insegnamento e la sua successiva abilitazione. Una volta entrati ottenuti entrambi, infatti, è possibile essere inseriti in graduatorie nazionali per l'ottenimento di una cattedra a tempo determinato, così come anche partecipare a concorsi per l'assegnazione di un posto di ruolo.

L'abilitazione all'insegnamento può essere ottenuta in diversi modi, per alcuni cicli di studi, questa è automaticamente data al completamento del corso di laurea in Scienze della Formazione Professionale, mentre in altri casi sarà necessario ottenere 24 crediti formativi in discipline legate alla didattica, alla sociologia, all'antropologia e ad altre materie.

Formasys srl è un centro studi con diverse sedi in Sicilia che permette di guidare chiunque desideri entrare nel mondo dell'insegnamento attraverso corsi online, formazione per insegnanti e certificazioni.

Migliorare le competenze digitali per favorire il reinserimento lavorativo

La competizione all'interno delle graduatorie nazionali è tuttavia elevata. Proprio per questo motivo è necessario cercare di aumentare il proprio personale punteggio attraverso l’acquisizione di ulteriori competenze.

In questo senso, migliorare quelle digitali rappresenta un grande punto di vantaggio. Non solo perché oramai sono sempre più richieste all'interno delle classi, ma anche per poter salire di posizione nella lista tra gli insegnanti abilitati e in attesa di un carico.

Entrare in possesso di un ICDL (Patente europea per l'uso del computer), è solo uno degli esempi degli obiettivi che è possibile conseguire, anche grazie a Formasys. Con prezzi vantaggiosi, è possibile infatti ottenere diversi pacchetti tra le certificazioni digitali, come quella EIPASS e la LIM.

Il tutto è facilmente consultabile sul sito www.formasys.it. Inoltre, è anche possibile ottenere i 24 crediti menzionati in precedenza per poter ottenere l'abilitazione all'insegnamento, un'offerta completa che consentirà a chiunque lo desideri il raggiungimento del lavoro dei sogni.