Scacchi: al via il campionato italiano a squadre 

17/09/2021 01:59:00

Si svolgerà presso l’Hotel Resort Perla del Golfo di Terrasini (PA) da venerdì 17 a domenica 19 settembre, il 10° concentramento siciliano del 52° Campionato Italiano a Squadre. Ai nastri di partenza 65 squadre (più di 300 scacchisti) suddivise nelle varie serie, dalla A2 alla Promozione, in rappresentanze di tutti i circoli scacchisti siciliani.

L'A.S.D. Lilybetana Scacchi sarà ai nastri di partenza con 5 squadre, una in Serie B, una in Serie C e 3 in Promozione.

La squadra di Serie B, capitanata da Pietro Savalla, che sarà affiancato dal fratello Gianluca, da Giuseppe Salvato e da Gianvito Genovese, sarà la squadra più giovane della serie cadetta (con un’età media di poco superiore ai 18 anni) e punterà a raggiungere una tranquilla salvezza.

La squadra lilybetana di Serie C, capitanata da Antonino Meo, che sta attraversando uno splendido stato di forma, schiera, oltre al citato Meo, anche Giampiero Sammartano, Michele Colicchia e Luca Di Giovanni.

Le 3 squadre di Promozione vedranno schierati alcuni giocatori esperti quali Enzo Colicchia, Giuseppe Cerami e Mario Arini, con al loro fianco dei giovani già affermati, quali Federica e Davide Montalto, Gabriele Angi Angileri e Riccardo D’arpa, altri giovani dalle belle speranze, quali Federico Rallo, Nicolò Licari, Gabriel Genovese, Simone Titone, Alessio Montalto, Matteo Crinelli; completano le formazioni lilybetane Carlo Licari e Roberto Cudia al loro primo torneo ufficiale.