Vasto incendio nella notte a Scopello. Villette evacuate

18/09/2021 09:20:00

Un vasto incendio nella notte a Scopello, frazione di Castellammare del Golfo, ha tenuto impegnate diverse squadre e mezzi dei vigili del fuoco.



L'incendio si è sviluppato in tarda serata, nelle località Cala Mazzo di Sciacca, Sarmucci e zona Mio Mercato, e ha mandato in fumo vegetazione, sterpaglie e alberi.

A spegnere le fiamme sono intervenute quattro squadre del comando dei vigili del fuoco di Trapani e una squadra di Partinico,per un totale di 24 unità e 10 mezzi,

All'arrivo sul posto della prima squadra la situazione è apparsa molto critica a causa del forte vento di scirocco che alimentava le fiamme, molto alte, che minacciavano numerose villette. I Vigili del fuoco hanno fatto evacuare una quarantina di persone da 14 villette che rischiavano di essere raggiunti dalle fiamme. Dopo tre ore gli incendi sono stati domati, grazie anche alla collaborazione della Forestale e dei volontari di Protezione Civile.

Sempre ieri, invece, per bloccare l’estensione dell’incendio sviluppatosi nella zona di Custonaci è intervenuto un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani.

L’elicottero dell’Aeronautica Militare è decollato intorno alle 9:30 del mattino, effettuando circa 2 ore di volo, scaricando sulle fiamme circa 10.000 litri d’acqua prima di estinguerlo completamente.

L'HH-139B fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile (PROCIV).



Gli ordini di decollo sono giunti dal C.O.A. (Comando Operazioni Aerospaziali) di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia. L'impegno delle Forze Armate rientra nell'accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della campagna antincendi boschivi, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza.