Mazara. I lavori al ponte sul fiume Arena iniziano "entro settembre". Parola di Cerami

Entro settembre 2021 inizieranno i lavori di manutenzione del ponte sul fiume Arena: parola di Raimondo Cerami, Commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni trapanesi.

Lo ha messo, nero su bianco, nei giorni scorsi, replicando con un chiarimento inviato a Tp24.it che trovate qui a seguire.



IL CHIARIMENTO PUNTO PER PUNTO – “Spett.le Redazione di TP24 – ha replicato Cerami – in relazione all'articolo a firma di Alessandro Accardo Palumbo, pubblicato (il 13 settembre scorso n. d. a.), si ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti facilmente ricavabili dalla lettura dell’ultimo dei provvedimenti adottati da questo Ente in merito ai Lavori in oggetto che si allega. La premessa della determinazione indica che i lavori erano stati programmati dal LCC di Trapani fin dal 2018 e hanno ottenuto un finanziamento nel 2019. Ottenuto il finanziamento, si è dato seguito sollecitamente alla gara per la progettazione, all'approvazione del progetto e alla successiva gara di appalto per l'affidamento dei lavori. Quest'ultima ha subìto dei rallentamenti dopo l'individuazione dell'aggiudicatario che hanno reso, appunto, necessaria l'adozione del provvedimento allegato. Sarà cura del LCC di Trapani informare il Sindaco e la popolazione del Comune di Mazara del Vallo della data di inizio dei lavori appaltati, che è prevista entro il corrente mese di settembre. Distinti saluti. Raimondo Cerami”.



UN ITER COMUNQUE TARDIVO – Ribadiamo il concetto già espresso nel nostro precedente articolo: non si capisce come mai – dato che dei pericoli incombenti sull’opera ve ne era contezza, già da parecchi anni, e che tali ammaloramenti erano ‘facilmente verificabili’ ad occhio nudo, recandosi ‘facilmente’ a visionare lo stato dei luoghi – si sia dovuto ricorrere alla ‘straordinarietà’ della manutenzione? C’è una posta di bilancio al L. C. C. apposita per la manutenzione ordinaria di questo ponte dell’ex Provincia o no? E, se c’è, a quanto ammonta? Ed ogni quanto, in termini di tempo, è prevista la manutenzione ordinaria? Fatto sta che, adesso, grazie alla ‘straordinarietà’ della manutenzione è necessario una somma stratosferica! Danaro che rappresenta quasi un quarto del costo totale dell’opera sostenuto nei primi anni duemila e, cioè, un milione 20 mila e 749 euro più spiccioli (€ 1.020.749,94) quando, ai tempi, la sua costruzione, costò quattro milioni 465mila 351 euro (4.465.351,99 euro). Ci rendiamo conto che siamo a quasi il 25% del costo originario dell’opera? Per una manutenzione? Se è normale tutto ciò, sarebbe il caso che qualche funzionario del L. C. C. ci mettesse la faccia e lo venisse a spiegare in un’adunanza pubblica ai cittadini mazaresi, che troppo spesso hanno già dovuto fare i conti con questo ponte, voluto e costruito dall’allora Provincia di Trapani guidata da Giulia Adamo.



TRE ANNI DAL DECRETO DI FINANZIAMENTO – Era il 16 febbraio 2018 quando fu emanato il Decreto di finanziamento (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con già al suo interno la ‘Presa d'atto della sostituzione della consorziata esecutrice dei lavori da parte dell'aggiudicatario CONSORZIO JONICO SCARL’ avente come oggetto: ‘Lavori di manutenzione straordinaria: protezione dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo parti ammalorate del ponte sul fiume Arena di Mazara del Vallo’. Un intoppo che causa la prima serie di ritardi legati all’intervento di manutenzione. La progettazione dell’intervento de quo riguarda lavori di risanamento di particolare rilevanza sotto il profilo strutturale, ambientale, nonché della tecnologia dei materiali. È stato stabilito di ricorrere a professionalità esterne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, con esperienza specifica nell’ambito delle strategie migliorative e delle possibili soluzioni, prevedendo nella scheda dell’intervento prodotta al Ministero l’affidamento del servizio di progettazione sia dal punto di vista temporale che economico.

Domani proseguiremo ad approfondire l’argomento: costo dell’intervento; tutte le tappe che hanno prodotto un’eccessiva lentezza per l’affidamento lavori e altro ancora.

