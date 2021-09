Le ricette veloci di Maria. Torta bicolore

18/09/2021 07:05:00

Oggi vi propongo una ricetta dolce, una torta bicolore, farcita con crema di pistacchio.

Preparare questa torta è davvero molto semplice, gli ingredienti che vi servono sono:

4 uova

300g farina 00

40g cacao

sale

10g lievito per dolci

140g latte

130g olio di semi

200g zucchero

Ma adesso passiamo al procedimento!

Separare gli albumi dai tuorli, montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere l'olio di semi, il latte, continuando a montarli, aggiungiamo il lievito per i dolci un pizzico di sale e aggiungere poco alla volta la farina 00 fino ad ottenere un impasto cremoso e senza grumi, adesso mettiamo l'impasto da parte e dedichiamoci a gli albumi.

Montare gli albumi a neve e unirli al composto preparato precedentemente.

Dividere l'impasto in due parti ed aggiungere solo da una parte il cacao.

Foderare con della carta forno una teglia e versare contemporaneamente i due impasti da parti opposte.

Cuocere a 180° per 40 minuti e fare la prova stecchino.

Una volta raffreddata tagliare la torta e farcire come più vi piace nel mio caso ho aggiunto la crema di pistacchio.

Maria cucina