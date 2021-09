A denti stretti il Marsala Futsal a Palermo conquista il primo punto in campionato

19/09/2021 11:24:00

Con appena sette giocatori in distinta il Marsala Futsal sul campo del Palermo Calcio a 5 e in un torrido pomeriggio di settembre, nella gara valida per la seconda giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, ha provato a tornare a ruggire, dopo la batosta subita all’esordio dal Real Termini. Con una caparbia prova d’orgoglio, il Marsala conquista il primo punto stagionale impattando 2 a 2.



Azzurri in vantaggio con Perrella al nono minuto, grazie una potente conclusione dalla destra, deviata nella propria porta da Bongiovanni. Due minuti più tardi è Pizzo a sfiorare il goal del raddoppio ma la sua rasoiata finisce sul fondo a fil di palo. Al 13esimo Lanza va vicino al goal del pari per il Palermo ma la traiettoria del suo calcio di punizione, si infrange sul palo. L’ 1 a 1 arriva al 23esimo con Sgarlata che vince un rimpallo con Trotta e fredda Buffa, in uscita. Al 27esimo ci pensa il giovane Foderà a riportare in vantaggio il Marsala con un potente fendente dalla destra, su azione di rimessa. Si va al riposo sul punteggio di 1 a 2.



Nella ripresa la formazione di casa prende d’assedio la retroguardia azzurra e al 42esimo trova il goal del pari firmato da Lanza, dopo un paio di ghiotte occasioni fallite da Gugliemini. Il Marsala, con gli uomini contati resiste all’assedio e affidandosi alle parate del proprio portiere e alla grande prestazione di Costigliola in difesa, porta a casa un punticino che soprattutto sul piano morale, vale oro colato.

“Tanto rammarico per qualche occasione fallita in avanti, tra le poche create a dire il vero ma alla fine, il pareggio vale quanto una vittoria” Così a ha commentato Mister Anteri nel post partita “in settimana dovremmo recuperare qualche elemento, almeno per avere la possibilità di qualche cambio in più, ritrovare Gabriele Pellegrino e magari anche un importante nuovo innesto.”

Sabato prossimo il derby contro la Primavera Marsala.





Il tabellino della gara



Palermo Calcio a 5: Costanzo, Bongiovanni, Felicello, Guglielmini, Lanza, Maniscalco, Manno, Marretta, Mistretta, Napoli Rizzuto, Sgarlata. Allenatore Roberto Zapparata;



Marsala Futsal : Buffa, Costigliola, Foderà, Perrella, Pizzo, Trotta, Emiliano, Anteri. Allenatore Marco Anteri

Arbitri: Caico della sezione di Agrigento e Mongiovì della sezione di Palermo;



Marcatori: 9’ Perrella (M), 23’ Sgarlata (P), 27’ Foderà (M), 42’ Lanza (P);



Ammoniti: 30’ Perrella (M), 48’ Rizzuto (P), 59’ Costigliola (M);

