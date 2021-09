La primavera Marsala non va oltre il 4 pari contro il San Vito lo Capo

19/09/2021 20:59:00

Dopo il travolgente avvio di campionato che ha visto la Primavera Marsala imporsi sul Mazara, nel match casalingo contro il San Vito, nella gara valida per la seconda di campionato di serie C1 di calcio a cinque, i ragazzi di mister Figuccio, hanno tentato di replicare l'impresa ma debbono accontentarsi di un pareggio ( 4 a 4).



Passano in vantaggio gli azzurri al 15esimo con Tchameni e trovano il raddoppio al 23esimo con De Marco.

I primi trenta minuti facevano ben sperare. Numerose le occasioni che hanno dato del filo da torcere a Randazzo, estremo difensore del San Vito ed altrettante le occasioni sprecate che avrebbero potuto cambiare le sorti della partita. Sul finire del primo tempo, gli ospiti consentono ai padroni di casa tre ripartenze contro il portiere non messe a segno. Si va a riposo sul risultato di 2 a 0 per la Primavera Marsala.



Un secondo tempo dal sapore diverso attende i padroni di casa che subiscono tre reti in soli cinque minuti che portano il San Vito in vantaggio con goal di Vultaggio, Campo e Barraco. De Marco tenta di accorciare le distanze al 54esimo ma Campo al 56esimo placa gli entusiasmi. Chiude il match Barry al 58esimo che, a fatica guadagna il prezioso punto del pareggio.



"Un po' di rammarico per aver sprecato tre occasioni sullo scadere del primo tempo ma grande orgoglio per i miei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, conquistando il pareggio. Abbiamo incontrato una squadra molto forte e d'esperienza, che a fine campionato troveremo sicuramente tra i migliori piazzamenti ma noi puntiamo su una squadra giovane ( tre reti sono state realizzate dai classe 2000) e su questo punteremo per tutta la stagione ". Queste le parole di mister Figuccio nel dopo partita.



Prossimo match il derby con il Marsala Futsal.

Il tabellino della gara

ASD Primavera Marsala:

Rallo, Cusumano, Scarpitta, Bonura, Figuccio, De Marco, Bonafede, Barry, Tchameni, Lo Presti, Centonze.



Allenatore: Figuccio Alessandro.





ASD San Vito lo capo: Randazzo, Vultaggio G, Vultaggio A, Barraco, Campo, De lisi, Parisi, Basile, Mazzoleno, Gammicchia.

Allenatore: Daidone Riccardo.



Arbitri: Cambria Vincenzo, Suriano Francesco Salvatore





Marcatori: Tchameni 15’ (M), De Marco 23’ (M), Vultaggio 33’ (S), Campo 34’ (S), Barraco 38’ (S), De Marco 54’(M), Campo 56’ (S), Barry 58’(M).



Ammoniti: Tchameni (M), Lo Presti (M), De Lisi (S)

Comunicato stampa