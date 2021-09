Blitz della polizia a Marsala. Sequestrate armi e droga 

20/09/2021 20:25:00

Deteneva armi, munizioni e droga la persona arrestata a Marsala, nel pomeriggio di venerdì, dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani e da quelli del Commissariato.

L’uomo, un sessantaseienne marsalese con vecchi precedenti di polizia, deteneva ben tre pistole di cui due clandestine, in quanto recanti matricole abrase ed una rubata.

I poliziotti, dopo averne osservato da lontano i movimenti per alcuni giorni, lo avevano notato nascondere strani involucri in un muro di cinta a secco posto a delimitazione di una delle sue proprietà rurali, in contrada Ciavolo.

Venerdì è così scattato il blitz, anche con l’utilizzo di unità cinofile.

Gli agenti hanno circondato l’abitazione dell’indagato e la zona dell’ovile dove era stato visto armeggiare con gli strani pacchetti.

All’interno degli nvolucri sono stati trovati un revolver risultato rubato ed una pistola semiautomatica, entrambi muniti di cartucce e pronti all’uso.

La perquisizione, estesa poi a delle zone vicine alla casa, dove l’indagato era stato visto aggirarsi ripetutamente, ha permesso di trovare un altro revolver privo di canna, con relative munizioni, 40 grammi circa di cocaina e due bilancini di precisione.

All’interno dell’abitazione sono stati infine trovati, opportunamente occultati, ben 9.200 euro in contanti.

Il sessantaseienne è finito così in carcere, con le accuse di detenzione abusiva di armi comuni e clandestine nonché di detenzione di stupefacenti.