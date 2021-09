Collegamenti Egadi-Marsala, prorogato l'orario estivo

20/09/2021 08:00:00

Prorogato fino al 26 settembre l'orario estivo dei collegamenti tra le isole Egadi e il porto di Marsala.

Inserita anche una corsa straordinaria da Trapani a Marettimo alle ore 16.30 (ritorno ore 18.05), con scali a Levanzo (nella corsa di andata) e Favignana (nella corsa di andata e di ritorno).



A comunicarlo l'Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità, al quale il sindaco Francesco Forgione aveva fatto richiesta di una proroga fino al 30 settembre per i vettori veloci e per le navi da e per Trapani e Marsala, al fine di ridurre al minimo i disagi ad operatori economici e studenti alle prese con la ripartenza delle attività lavorative e scolastiche.