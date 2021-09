Trapani, Guaiana risponde a Garuccio: "Ritrovi la serenità"

21/09/2021 07:00:00

Il presidente del consiglio comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana, risponde alla consigliera Anna Garuccio che nei giorni scorsi aveva lanciato pesanti accuse sulla mancata discussione sugli atti ispettivi del Comune.

Facendo seguito alla nota pubblicata dalla Consigliera Garuccio mi preme precisare che:

1) L’attività ispettiva è lo strumento con cui i Consiglieri mettono a conoscenza dell’Amministrazione le problematiche inerenti al territorio comunale e/o i cittadini ma in taluni casi viene trasformata in palchetto politico e/o passerella anche per soggetti affetti da bipolarismo politico.

Sono stupito che l’ottima Consigliera Garuccio non abbia riflettuto su ciò.

2) Se l’aula è andata quasi deserta (Prima Convocazione presenti lo Scrivente, il Cons. Ferrante ed il Consigliere Lipari “sicuramente Lei era in ritardo come al solito” – Seconda Convocazione “dopo 24 ore” presenti il Vice Presidente Greco, il Cons. Ferrante, Il Cons. Lipari e la Cons. Garuccio) dovrebbe forse significare che la maggioranza è di colpo salita a 20 componenti su 24?

Comunque, per porre fine alla querelle, lo scrivente Presidente del Consiglio Comunale di Trapani Giuseppe Guaiana convocherà al più presto la conferenza dei Capigruppo Consiliari, non solo per predisporre una nuova sessione dei lavori, ma soprattutto per sondare l’immediata possibilità di convocare un Consiglio Comunale Straordinario sul tema “Scuola e disabili senza assistenza” per avviare un confronto pubblico.

Riguardo alle accuse addondantemente proferite verso di me, ancora una volta faccio in modo di passarci sopra e le auguro che possa ritrovare presto la serenità e l’oculatezza che si addice a ciascuno di noi come cittadini e soprattutto come Consigliere Comunale quale Lei è.