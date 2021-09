23/09/2021 13:34:00

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, con un proprio atto di indirizzo, ha predisposto la realizzazione di stalli per carrelli per le imbarcazioni dei diportisti.

È stato, pertanto, dato mandato alla polizia municipale e all'Atm di individuare e delimitare apposite aree da dedicare alle necessità dei diportisti, specialmente in via Madonna del Porto e viale Ammiraglio Francese.

«Sono giunte numerose richieste da parte dei cittadini in merito alla possibilità di prevedere degli spazi dedicati unicamente ai carrelli dei diportisti ed appassionati perché fruiscono dello scalo zona frontaliera alla capitaneria di porto - dichiara il sindaco Tranchida -. Con questa opzione di servizio - parcheggi dedicati, riteniamo di dare un servizio ed insieme un ulteriore segnale di supporto ad un settore importante per il nostro territorio come quello della nautica diportistica ed amatoriale. Confidiamo nella loro collaborazione per tenere anche pulito il nostro mare».