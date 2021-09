23/09/2021 09:20:00

Investire in comunicazione per aprire nuovi spazi di mercato e collocare lo storico brand Proton verso un target sempre più ampio di consumatori. È questa la scelta di Biotrading, azienda leader del settore degli integratori alimentari, che dal prossimo 26 settembre lancerà la sua prima campagna di comunicazione pubblicitaria sulle reti televisive di Mediaset. Una partenza importante che segue un’annata intensa, in cui l’azienda ha rafforzato il suo posizionamento come brand di altissima qualità, in Italia e all’estero. Per questo motivo, quest’anno come non mai, Biotrading ha puntato su investimenti promozionali inediti, utilizzando il mezzo televisivo per entrare nelle case di tutti gli italiani. “Da oltre cinquant’anni Biotrading si prende cura della salute di adulti e bambini con integratori alimentari e dispositivi medici innovativi e di qualità - spiega Maurizio Mannone, CEO & Founder dell’azienda - dagli studi di Mediaset, parte la prima campagna di comunicazione televisiva dedicata a Proton, il nostro top seller brand, la vitamina D per tutta la famiglia”.

La campagna pubblicitaria andrà in onda sui canali nazionali Canale 5, Rete 4, Italia 1 e sulle reti digitali kids come Boing, Boing+ e Cartoonito, oltre che La5 e Mediaset Extra. Lo spot di 15 secondi, prodotto da RTI per Pubblitalia 80, mette in evidenza l’importanza dell’integrazione con vitamina D per il benessere delle ossa e del sistema immunitario a tutte le età. Lo spot si concentra anche sui diversi formati che l’azienda propone: dalle gocce alle compresse. Il progetto di advertising per i prossimi mesi non si concentrerà solo sugli spot televisivi, ma riguarderà una campagna crossmediale che comprenderà anche contenuti digitali e social.