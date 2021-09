Il Marsala Futsal batte 2 a 0 la Primavera Marsala e si aggiudica il derby

26/09/2021 12:34:00

Finisce con un rotondo 2 a 0 il derby cittadino tra Marsala Futsal e Primavera Marsala, valevole per la 3ª giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, giocato al Palasport di Marsala, finalmente alla presenza di pubblico, circa 250 gli spettatori.





Pizzo con una doppietta decide un match molto equilibrato e consente al Marsala Futsal di conquistare la prima vittoria stagionale. Ai punti la Primavera avrebbe di certo meritato qualcosa in più ma alla fine la differenza l’ha fatta la concretezza sotto porta.



Al culmine di un match reso avaro di emozione per l’esasperato tatticismo espresso dalle due formazioni in campo, sintetizzato dallo zero a zero con il quale si è chiuso il primo tempo, i padroni di casa la spuntano grazie a due fiammate, nella ripresa, del capitano Pizzo. Il primo goal arriva al 39esimo, nell’evolversi di un calcio di punizione, dopo una piccola serie di batti e ribatti, prima della conclusione vincente da fuori area. Incassato l’1 a 0 la formazione nero-azzurra, si è riversata nella metà campo del Marsala, forse troppo intenda alla fase difensiva, sfiorando più volte il goal del pari con Bonura che ha colpito in pieno il palo e con Buffa, portiere della squadra di casa che in due occasioni è stato letteralmente miracoloso. Il secondo e decisivo goal del Marsala Futsal, con la Primavera interamente riversata nella metà campo avversaria, arriva nel secondo minuto di recupero oltre il sessantesimo, su un’azione di rimessa sempre con Pizzo che di prima intenzione spedisce il pallone all’incrocio dei pali più lontano, sul servizio di Pellegrino



Una vittoria che fa tirare un respiro di sollievo alla compagine della formazione del Presidente Tumbarello che in settimana ha concluso la trattativa per portare a Marsala l’italo-brasiliano Diego Secco, il quale, nonostante essere arrivato appena 24 ore prima in Città è stato impiegato nel match, dando qualche piccolo assaggio delle sue abilità tecniche. Per la Primavera Marsala una sconfitta che smussa leggermente l’entusiasmo dell’ottimo avvio in campionato ma che non scalfisce l’ottima caratura della squadra guidata da Figuccio.



Adesso il campionato si fermerà per dare spazio alla Coppa Italia che vedrà il Marsala Futsal impegnata, sabato prossimo, sul campo del San Vito lo Capo e la Primavera Marsala in casa contro il Futsal Mazara.





Il tabellino della gara



Marsala Futsal: Buffa, Li Causi, Pellegrino Gabriele, Pizzo, Perrella, Taormina, Costigliola, Trotta, Secco, Patti, Foderà, Morabito. Allenatore Marco Anteri;



Primavera Marsala Rallo, Figuccio, Barry, De Marco, Lo Presti, Cusumano, Alagna, Pellegrino, Bonura, Corrao, Centonze, Bonafede. Allenatore Alessandro Figuccio;



Arbitri: Martinico e D’avaro entrambi di Marsala;



Reti: 39’ e 60’+2 Pizzo;



Ammoniti: 16’ Foderà (M), 29’ Lo Presti (P), 56’ Corrao (P);



Note: Spettatori circa 250;

Giovanni Ingoglia