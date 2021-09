26/09/2021 16:29:00

Sembra senza speranze il percorso calcistico del Marsala di Onorio. I biancoazzurri di Mr. Mazzara, sabato pomeriggio, in trasferta al “Franco Lo Monaco” di Partanna Mondello contro la locale Parmonval, perdono nuovamente per 2-0 grazie alla doppietta, nel primo tempo, di Bartolo Caronia. È la seconda sconfitta consecutiva con lo stesso risultato per la rinnovata squadra del Presidente Onorio che, anche se produce un buon impegno atletico subisce l’esperienza di Serio, Cincotta, Caronia e compagni che non sbagliano un colpo, soprattutto nel primo tempo. Il Marsala, avvinto dai suoi problemi societari e di formazione, riesce comunque a giocare una decente partita grazie soprattutto alla prestazione del difensore centrale Moyala e dell’uomo d’ordine a centrocampo Passanante. Di certo, l'annunciato arrivo di diversi giocatori, a partire da lunedì, porterebbe linfa vitale per le trame di gioco di Mr. Mazzara che già dalla prossima giornata potrebbe schierare una migliore formazione per tentare una risalita che in questo momento sembra proibitiva, se poi a questo mettiamo che proprio Passanante ha beccato un rosso verso la fine del secondo tempo, immaginiamo ulteriori problemi proprio nel match contro l'Akragas. Per quello che ci riguarda, noi saremo qui a vedere questo “Cigno" che ancora non sappiamo identificare se bianco o nero. Nel frattempo, i mugugni degli appassionati si alzano alti sui social finanche a chiedere di non indossare la maglia di una Città con trascorsi calcistici di ben altro blasone.