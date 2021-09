Abbattimento Tari ad Alcamo, prorogata la scadenza

26/09/2021 11:05:00

Ad Alcamol’amministrazione Surdi ha prorogato ulteriormente l’avviso per accedere ai contributi per l’abbattimento della scadenza TARI al 4 OTTOBRE 2021; la proroga al fine di agevolare l’utenza e consentire a quante più persone di poter fruire dei contributi previsti dal Decreto Legge Sostegni bis a favore di coloro i quali, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, si trovano in difficoltà finanziarie.

L’avviso per accedere ai contributi “misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” riguarda le persone residenti nel Comune di Alcamo che, a causa della crisi generata dall’emergenza epidemiologica in atto, hanno subito una riduzione di reddito che non consente di sostenere spese, quali la TARI, e il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a €.20.670,00.

L’istanza di contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, dall’intestatario dell’utenza TARI e deve essere redatta sul modulo predisposto dagli Uffici Direzione 3 – Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona, entro le ore 12:00 del 4 OTTOBRE 2021 al Protocollo Generale del Comune di Alcamo in Piazza Ciullo o tramite posta elettronica all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it.

Gli interessati possono ritirare il modulo e ricevere informazioni presso gli Uffici Servizi alla Persona di via Verga n.65 0924-21695 – 21694. o presso l’U.R.P. o collegandosi al link

https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/riapertura-dei-termini-per-accedere-ai-contributi-p



La quota finanziaria destinata ai contributi TARI è di € 600.000,00 e sarà ripartita, individuando tre fasce di utenza: FASCIA di ISEE da € 0,00 ad € 6.890,00 (quota base del minimo vitale); FASCIA di ISEE da € 6.890,00 ad € 13.780,00 (doppio della quota base del minimo vitale); FASCIA di ISEE da € 13.780,00 ad € 20.670,00 (triplo quota base del minimo vitale).