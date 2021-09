27/09/2021 09:00:00

Un tratto di spiaggia del Lago di Venere, vicinano alle sorgenti di acqua calda, si presenta di colore verde a seguito di un “set video – fotografico” che nei giorni scorsi ha interessato proprio il sito del Lago di Venere, dove si è utilizzato un materiale probabilmente di natura chimica non meglio identificato.

La denuncia è di Rosario Cappadona, Segretario del Circolo PD di Pantelleria. "La preoccupazione è che anche l’acqua del Lago possa essere stata contaminata da tale materiale, ecco perché abbiamo chiesto che vengano eseguiti i dovuti accertamenti ed individuate eventuali responsabilità - scrive in una nota Cappadona -".

"Ricevute le segnalazioni ci siamo messi subito in contatto con i tecnici del Parco Nazionale Isola di Pantelleria – dichiara Giuseppe La Francesca, Responsabile provinciale Isole Minori del Partito Democratico – i quali ci hanno rassicurato che stanno verificando e monitorando la situazione. Rimane alto l’impegno del Partito Democratico – dichiarano infine i due dirigenti dem – sulle questioni ambientali che riguardano la nostra isola, e lo facciamo con la consapevolezza che in materia di tutela dell’ambiente occorre la giusta attenzione ponendo in essere azioni concrete".