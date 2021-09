Luca Morisi, quello della "bestia" di Salvini, è indagato per droga 

27/09/2021 07:12:00

Luca Morisi, l’uomo che fino a giovedì scorso curava la propaganda di Salvini su Facebook, ora dimessosi per «motivi familiari», è indagato della procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti.

I carabinieri, durante una perquisizione nella sua cascina a Belfiore, in provincia di Verona, hanno trovato della droga. «Tutto comincia a metà agosto quando vengono fermati tre giovani e nell’auto hanno un flacone di droga liquida. La versione ufficiale racconta che sono loro ad accusare Morisi di avergliela ceduta. In realtà c’è il sospetto che Morisi fosse sotto osservazione già da qualche settimana e il controllo apparentemente casuale dei tre giovani sia scattato proprio monitorando i suoi contatti. Una “soffiata” che in effetti si rivela fondata. Quando scatta la perquisizione i carabinieri trovano altra droga nella sua abitazione. Il quantitativo è modesto, ma il fatto che i tre ragazzi lo abbiano indicato come lo spacciatore, fa scattare l’accusa più grave di cessione e non la semplice detenzione. Morisi finisce dunque nel registro degli indagati» così il Corriere della Sera.

Dopo l’annuncio delle sue dimissioni dalle cariche di direzione della “Bestia” social del Carroccio, date ufficialmente per «motivi familiari», in Parlamento circolavano indiscrezioni sui veri motivi dell’addio. Sempre il Corriere racconta che qualcuno ipotizza che dalla sua cascina a Belfiore sia stato sequestrato anche del materiale informatico. Repubblica invece scrive che il liquido trovato nell’auto dei tre ragazzi è stato mandato al laboratorio di analisi dei Carabinieri che lavora nel Nordest ma che i risultati non sono ancora arrivati. Molte sostanze stupefacenti hanno forma liquida: dal Ghb (l’ecstasy liquida) al Gbl, la cosiddetta «droga dello stupro».

Morisi, 48 anni, è stato fino a settimana scorsa lo spin doctor dell'ex ministro dell'Interno e guru 24h24 della propaganda social di Salvini. Esperto di comunicazione, è lui l'ideatore della cosiddetta 'Bestia', lo strumento in grado di analizzare l'orientamento della 'pancia' del web e monitorare il sentiment degli utenti. Uno strumento indispensabile per capire quali temi cavalcare ogni giorno.