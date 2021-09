Riparte la scuola di formazione politica "Futura". Le info 

27/09/2021 15:24:00

Riparte la scuola di formazione politica "Futura".

Ne dà notizia il senatore di Italia Viva, Davide Faraone: "Si riparte e lo facciamo anche noi con la terza edizione della scuola per under 30 dedicata al Sud. Si terrà dal *29 al 31 ottobre* al Saracen Congress Centre di Isola delle Femmine (Palermo) e il titolo è “Renew South”, perché crediamo che il Sud possa diventare un motore di futuro di nuova generazione. Ci saranno tante sorprese e tanti interlocutori di rilievo. Hanno già detto sì *Rula Jebreal, Mara Carfagna, Elena Bonetti, Teresa Bellanova, Luciana Lamorgese, Emma Bonino, Paolo Del Debbio, Marco Bentivogli, Pietro Ichino, Marco Fortis, Chicco Testa, Nino Cartabellotta, Giovanni Fiandaca, Antonio Decaro*. Altri li comunicheremo più in avanti. Ma ci saranno soprattutto le ragazze e i ragazzi, i nostri “studenti”, la nuova classe dirigente che vogliamo formare per essere all’altezza delle nuove sfide. Ci saranno, come sempre, Maurizio Carta, Roberto Lannino e Rosanna Montalto. È grazie al loro straordinario lavoro che questa nostra esperienza si rafforza ogni anno e continua ad essere un laboratorio di idee e progetti inediti. Quest’anno, naturalmente, dovremo attenerci scrupolosamente alle regole anti-covid, dovremo limitare la partecipazione e selezionare le iscrizioni. Ed è per questo che vi invito ad iscrivervi senza perder tempo cliccando su questo link:

https://www.futurascuolapolitica.it/candidature-2021/