Benenati Ceramiche ristruttura la tua casa a metà prezzo

29/09/2021 09:15:00

Grazie la Legge di Bilancio 2021, fino al 31 dicembre 2021, da Benenati Ceramiche puoi beneficiare subito dello sconto in fattura del 50% con cessione del credito acquistando ceramiche, sanitari bagno, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria, vasche idromassaggio e cabine doccia come prevede la normativa vigente in materia di incentivi statali e detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni.

Lo sconto in fattura permette di avere subito un abbattimento del costo di acquisto del 50%, invece di ricevere tale importo sotto forma di detrazione fiscale in 10 anni.

Ciò significa che è possibile ristrutturare la tua casa acquistando i migliori materiali (pavimenti, rivestimenti, superfici, arredo bagno), spendendo la metà!

Benenati Ceramiche, che vanta un'esperienza di oltre trent'anni, si occupa di ogni aspetto:

- dall'ideazione alle finiture

- dalla distribuzione dei migliori materiali per l’edilizia e per interni alla consegna a domicilio

- dalla consulenza all’assistenza post-vendita

Benenati, quindi, è la scelta ideale per tutti coloro che vogliono abitare in un ambiente confortevole e di qualità con la sicurezza che tutti i materiali siano certificati e rispettino l’uomo e l’ambiente.

Per richiedere ulteriori informazioni sullo sconto in fattura, contatta adesso Benenati Ceramiche al numero 0924.49847, compila il form di contatto o visita in tutta sicurezza il vasto Showroom in Via Castelvetrano, Partanna.