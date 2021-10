Salta ancora la testimonianza dell'investigatore al processo Lungaro 

Marsala, processo al bidello "orco". Telefonate e pedinamenti alla vittima di abusi. In aula la zia

Continue telefonate e persino pedinamenti. Forse, per metterle paura e non farla parlare. Ne ha parlato, in Tribunale, a Marsala, la donna che per prima ha raccolto il racconto della dodicenne marsalese che sarebbe stata vittima di molestie...