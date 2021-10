Morgan School riapre le sue porte al pubblico dopo la pandemia in totale sicurezza e con tante novità

01/10/2021 08:30:00

Morgan School che da quasi vent’anni si occupa dell’insegnamento dell’inglese, riapre i battenti con una marcia in più. Dopo la pandemia le sedi Morgan School di Marsala e Mazara del Vallo hanno operato interamente online, proprio per continuare a costruire un futuro migliore per i professionisti, accademici e non, ma anche per tutti coloro che hanno sempre voluto imparare l’inglese.

"La pandemia ci ha portato ad una maggiore consapevolezza che l’inglese insieme all’informatica sono al centro degli obiettivi futuri di chiunque" - dice Deborah, School Counsellor di Mazara.

Quest’anno le novità sono molteplici, infatti, Morgan School viene incontro a tutte le esigenze sia dal punto di vista didattico che economico. Una "flat rate" per i corsi online di 60 ore con esame a soli 350 euro, qualsiasi livello si voglia fare.

Dopo la grandissima richiesta da parte delle mamme, Morgan School lancia i corsi di inglese a partire dai ZERO ANNI in presenza. Le iscrizioni sono già aperte e chiaramente, i posti sono limitatissimi per garantire efficienza nella didattica e soprattutto sicurezza nello svolgimento delle attività.

Per capire come funziona la scuola bisogna partire dal Placement Test, dove è possibile avere una prevalutazione della lingua scritta, e dopo aver esaminato anche lo Speaking, nucleo delle lezioni del metodo Morgan, possiamo stabilire il livello di partenza. Fatto ciò si può ambire ai propri obiettivi con un percorso formativo fatto ad hoc.

Che sia preparazione di General English, Cambridge University, Trinity College oppure IELTS, Morgan School ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi facendoti immergere in lezioni British con docenti esclusivamente madrelingua.