Covid, la zona bianca può aspettare. Perchè la Sicilia resta “gialla”

02/10/2021 06:00:00

La Sicilia resta in zona gialla per un’altra settimana, nonostante i dati siano da zona bianca.



Tutti si aspettavano il cambio di colorazione da lunedì, invece la Sicilia resta in zona gialla almeno per un'altra settimana ancora.

"La norma prevede che ci siano 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla.

Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione". Così il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in merito al ritorno della Sicilia in zona bianca durante la conferenza stampa dell'Iss. Zona bianca, quindi, che arriverà se tutto va bene l’11 ottobre



Secondo l'ultimo monitoraggio settimanale appena approvato, l'Isola è al 7,5 per cento di occupazione dei posti letto di Terapia intensiva da parte dei pazienti Covid-19 e al 12,9 per cento per i reparti di area medica. Le soglie da non superare per stare in zona bianca sono rispettivamente 15 e 10 per cento. L'incidenza settimanale è scesa da 109 casi su centomila abitanti a 79 su centomila nell'ultima settimana, ancora al di sopra della soglia dei 50 casi settimanali su 100 mila che rappresenta il terzo criterio per decidere l'attribuzione dei colori.



I dati siciliani

Sono 434 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 13.945 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 3,1% giovedì era al 2,4%.

L'isola resta la primo posto nei nuovi contagi giornalieri, al secondo posto c'è la Lombardia con 381 472 contagi.

Gli attuali positivi sono 14.301 con una diminuzione di 108 casi. I guariti sono 529 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.832.



La Regione Sicilia comunica che i 13 decessi comunicati ieri sono avvenuti nei giorni scorsi.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 524 i ricoverati, 21 in meno rispetto a giovedì mentre in terapia intensiva sono 61, 2 in meno.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 55 casi, Catania 172, Messina 41, Siracusa 78, Ragusa 36, Trapani 21, Caltanissetta 19, Agrigento 12, Enna 0.



La situazione in provincia di Trapani

Tornano a diminuire gli attuali positivi al Covid19 in provincia di Trapani. Scendono sotto quota mille e sono 946 secondo il report giornaliero comunicato dall'ASP di Trapani, 75 in meno rispetto a ieri. Non è stato comunicato il dato dei ricoverati in regime ordinario che rimane quello di ieri, 27, mentre sono 9 in terapia semi-intensiva. In terapia intensiva, invece, già da ieri non si registra nessun ricoverato.

Questi i dati nel dettaglio.

Alcamo 125; Buseto Palizzolo 2; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 40; Castellammare del Golfo 48; Castelvetrano 59; Custonaci 12; Erice 93, Favignana 10; Gibellina 0; Marsala 138; Mazara del Vallo 62; Paceco 29; Pantelleria 12; Partanna 9; Petrosino 32; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 9; San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 5; Trapani 216; Valderice 31; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 946 (-75)

Deceduti in totale 403 (+0)

Guariti totali 18650 (+100)

Ricoverati in terapia intensiva 0 (-)

Ricoverati nei reparti ordinari 27 (/)

Ricoverati in terapia semi-intensiva 9

Tamponi molecolari 447

Tamponi ricerca antigene 179



Più giorni per la vaccinazione a Custonaci

"Alla campagna vaccinale contro il Covid 19 ha aderito il 70 per cento della popolazione, ma occorre un ulteriore sforzo per raggiungere il target minimo del 75 per cento della popolazione over 12".

A intervenire, ancora una volta, è il sindaco Giuseppe Morfino che, nelle scorse settimane, ha invitato, tra porta a porta, guardia medica e gazebo in piazza, i suoi concittadini a vaccinarsi per incrementare la percentuale, che era troppo bassa.

Adesso, a Custonaci saranno di più i giorni in cui i cittadini potranno vaccinarsi.

In particolare, oltre al martedì e al giovedì, la guardia medica sarà aperta alle vaccinazioni domani, il 3, il 9 e il 10 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

"All'appello - dice il sindaco Morfino - mancano 221 cittadini da vaccinare per raggiungere la soglia del 75 per cento, ma auspichiamo che, grazie all'Asp di Trapani che ha incrementato i giorni dedicati alla vaccinazione, possa aderire un numero maggiore di cittadini, così da superare anche la soglia minima prevista".

Il virus in Italia

Sono 3.405 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.804.

Sono invece 52 le vittime in un giorno, una in più di ieri.

Sono 293.469 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 308.836. Il tasso di positività è stabile all'1,2%.

Sono 429 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 20 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.118, ovvero 87 in meno di ieri.

"L'Italia si conferma con una curva tra le più contenute in Europa in termini di incidenza. Continua il decremento nella circolazione del virus e nel numero dei casi. Il decremento si registra anche nelle fasce d'età più giovani". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.