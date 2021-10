Antinfluenzale e anti-Covid, ok ai due vaccini. Sicilia, calo rianimazioni costante

03/10/2021 06:00:00

Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino antinfluenzale. Lo prevede la bozza di circolare 'Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini' inviata a enti e Regioni dal ministero della Salute.



"Sarà possibile programmare - si legge - la somministrazione dei due vaccini nella medesima seduta vaccinale".

"Anche quest'anno la vaccinazione antinfluenzale sarà molto importante per proteggere al meglio soprattutto le persone più fragili", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

La terze dosi sono partite a rilento in Sicilia, dove si sconta ancora una campagna vaccinale molto indietro rispetto alle altre regioni.

Intanto c’è un costante calo delle terapia intensive.



Ieri sono stati 410 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.903 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 2,6 sabato era al 3,1%.

L'isola va al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo c'è il Veneto con 457 contagi. Gli attuali positivi sono 13.863 con una diminuzione di 438 casi. I guariti sono 841 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.839. Sul fronte ospedaliero sono adesso 505 i ricoverati, 19 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 55, 6 in meno rispetto a sabato. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 17 casi, Catania 74, Messina 289, Siracusa 3, Ragusa 1, Trapani 0, Caltanissetta 13, Agrigento 13, Enna 0.

In Italia sono stati 3.312 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Sabato erano stati 3.405. Sono invece 25 le vittime in un giorno, ieri (52).

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 92.749, con un calo di 903 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.679.067, i morti 130.998. I dimessi e i guariti sono invece 4.455.320, con un incremento di 4.187 rispetto a ieri.

Sono 355.896 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 293.469. Il tasso di positività è in calo allo 0,93%