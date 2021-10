A Mazara la ballerina Beatrice Carbone

04/10/2021 00:35:00

Incontro con Beatrice Carbone, ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano, domenica 10 Ottobre presso la sede della Tutù Ballet asd, a Mazara del Vallo

Domenica 10 Ottobre 2021, la ballerina solista, del Teatro alla Scala, Beatrice Carbone, sarà presso la sede della scuola di ballo per raccontarsi e per rispondere alle domande di quanti vorranno prendere parte all’evento.



“Penso che in un momento come questo – ha detto Giusy Pastore, direttrice artistica della Tutù Ballet asd -abbia tanta importanza l'esperienza e la testimonianza di una grande ballerina che ha dedicato tutto il suo amore per la Danza per motivare e spronare nuovamente le giovani generazioni di ballerini talentuosi. In una difficile e rilenta ripresa delle attività sportive, quale la danza – ha continuato -, credo che le parole pronunciate da una ballerina come Beatrice Carbone possano essere come gocce di rugiada che bagnano un fiore in erba, contribuendo ad alimentare quella linfa vitale un po' spenta a causa delle lezioni interrotte per via del Covid e ritornare, come prima, a non risparmiarsi e a lavorare al massimo delle proprie capacità per raggiungere i propri obiettivi e per realizzare i propri sogni”.

"Non capita tutti i giorni di poter ospitare una ballerina del Teatro alla Scala e avere l'opportunità di ascoltare le sue emozioni, vissute in accademia, sul grande palco, in giro per i teatri e di essere affascinati dal suo inconfondibile carisma colmo di bellezza, gioventù e voglia di vivere. Credo nel potere delle esperienze – ha concluso Pastore -, quelle belle che fanno bene al cuore e alla mente".

Per informazioni e poter partecipare all’incontro è necessario prenotarsi al numero: 3314937624

Ingresso previsto alle ore 15:30, muniti di green pass (dai 12 anni in su).