Allerta meteo in provincia. La situazione a Trapani: allagamenti e black out

Continua per tutta la giornata di oggi l'allerta meteo in provincia di Trapani. Un temporale si è abbattuto sul capoluogo e su Marsala, creando notevoli disagi e qualche danno.

Ogni volta che piove a Trapani e Erice Casa Santa bisogna tenere le dita incrociate, sperando che tutto vada bene. Gli scongiuri, però, sembrano non funzionare. La pioggia battente di questa mattina ancora una volta ha lasciato il segno in città e nel suo hinterland, creando situazioni di criticità in diverse strade.

Questa volta non ci sono stati dei veri e propri allagamenti, ma sorattutto ristagni d'acqua hanno provocato disagi agli utenti della strada. In via Madonna di Fatima, davanti alle carceri Pietro Ceruli, è “saltato” un tombino. In via via Ciullo d'Alcamo, invece, l'acqua ha rischiato di superare il livello del marciapiede, creando momenti di apprensione tra abitanti e commercianti.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Rocco Solina dove alcuni fili elettrici della pubblica illuminazione hanno rischiato di andare a fuoco (nella foto). Tante le richieste d'intervento pervenuti al centralino del comando provinciale, soprattutto da proprietari di abitazioni al piano-terra minacciate dall'acqua. Per tutta la giornata di oggi, la Protezione civile ha proclamato lo stato di allerta di livello arancione e non soltanto a Trapani, ma per l'intera provincia.



Dalla mattina di oggi, martedì 5 ottobre, e per le successive 24 ore, sono previsti temporali e la protezione civile, oltre a “precipitazioni da sparse a diffuse”, prevede rovesci o temporali di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

La Protezione Civile nvita alla prudenza informando la cittadinanza che «il dipartimento regionale della Protezione Civile ha segnalato, con codice arancione, cioè di preallarme, condizioni meteo avverse per l'intera giornata di oggi martedì 5 ottobre e per le successive 24 ore, invitando, in caso di rovesci o temporali, a prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, anche in prossimità dei corsi d’acqua».