Il maltempo in Sicilia: aerei bloccati, danni e feriti per un tornado 

06/10/2021 07:01:00

Ieri un'ondata eccezionale di maltempo ha investito la Sicilia, creando disagi ovunque: allagamenti a Trapani e Palermo, disagi negli aeroporti, con tanti voli dirottati, decine di interventi dei vigili del fuoco.

Un "forte tornado", seguito da pioggia e grandine, si e' abbattuto prima delle 15.30, nel centro storico di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

Diversi gli alberi sradicati. Sono caduti anche alcuni lampioni. Circonvallazione in tilt per diversi alberi caduti sul selciato. Quattro atleti stranieri di canoa-polo sono rimasti lievemente feriti. Le condizioni degli atleti rimasti contusi sono buone e non è stato necessario l'intervento del 118.

«Domani (oggi per chi legge) scuole chiuse a Catania per consentire verifiche a scuole ed edifici cittadini. Dopo il terribile, ed imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi, ho deciso d'intesa con il Prefetto, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della Città, dei parchi comunali e del cimitero, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva». Lo scrive il sindaco di Catania, Salvo Pogliese su Facebook. «Con la Direzione Manutenzioni e la Protezione Civile siamo già al lavoro, ma lo scenario in tutti i quartieri è molto pesante. La pioggia e il vento violentissimo - aggiunge il sindaco - hanno scoperchiato tetti, causato la caduta di alberi, divelto pali dell'illuminazione procurando ingenti danni».

Il maltempo si è spostato al sud: Ingenti danni a Catania e altri centri della provincia. Alberi caduti, strade interrotte. Danneggiate abitazioni e negozi per un tornado. pic.twitter.com/T34HOiH8ri — Tg3 (@Tg3web) October 5, 2021