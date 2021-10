06/10/2021 10:46:00

Una rapina perpetrata nel giorno di Ferragosto. Nel mirino due anziani, marito e moglie, minacciati e derubati da due banditi che hanno fatto irruzione nella loro abitazione di Erice.

Ora i malviventi sono in carcere. I carabinieri li hanno arrestati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Trapani. Si tratta di due pregiudicati trapanesi di 25 e 42 anni. Con il volto coperto, i malviventi hanno fatto irruzione nell'appartamento della coppia che è stata minacciata. La donna è stata afferrata alla gola. Sono stati attimi di terrore. Dopo aver ripulito l'abitazione, facendo man bassa di denaro contante e oggetti preziosi i banditi si sono dileguati, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

I carabinieri li hanno, però, individuati a conclusione di una complessa attività investigativa grazie anche alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza.