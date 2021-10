Maltempo in Sicilia, allerta arancione. Bomba d'acqua a Macari, strade invase da fango e detriti

14/10/2021 07:00:00

Maltempo in Sicilia, allerta arancione.

Torna il maltempo in Sicilia e sta flagellando l'isola. Allerta meteo arancione nella fascia settentrionale dell'Isola per la giornata di oggi, secondo quanto comunicato dalla protezione civile regionale.

Per il resto della Sicilia allerta meteo gialla per le condizioni meteo avverse, con la previsione di piogge anche a carattere temporalesco, anche in provincia di Trapani. La situazione diventa più critica nella zona tirrenica, dove l'allerta meteo è arancione.

Già ieri dal pomeriggio ci sono stati violenti temporali. Una bomba d'acqua si è abbattuta sul palermitano, in particolare nel quartiere di Partanna Mondello, con strade allagate e una frana ha minacciato le case. Alberi caduti, interventi dei vigili del fuoco, automobilisti in panne.

Paura anche a Macari, frazione di San Vito Lo Capo, dove le strade sono diventate come torrenti per il violento nubifragio che si è abbattuto ieri sera. C'è stato anche uno smottamento, con il fango che ha invaso la strada.